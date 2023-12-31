حزب الله: "إسرائيل" لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال ونحن في قلب المعركة

وطن: قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ان "إسرائيل" ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في ‏موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في ردِّ العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع "‏إسرائيل" من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة.

وقال قاسم ان "إسرائيل" لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال في ‏قلب المعركة ولا تستطيع أن تحصل على أيِّ مكسب لا في هذه المعركة ولا في نهايتها، وعليها أولاً أن توقف ‏حرب غزَّة لتتوقف الحرب في لبنان.

وشدد قاسم على ان التمادي في قصف المدنيين في لبنان سيعني أنَّ الرد سيكون أقوى ‏وسيكون متناسباً مع العدوان الإسرائيلي.

واكد قاسم "نحن اتخذنا قرارانا بأن نكون في حالة حرب ومواجهة على جبهة ‏الجنوب في مواجهة "إسرائيل" بتناسب ينسجم مع متطلبات المعركة."

وتابع قاسم " أن تتمادى "إسرائيل" فسيكون الرد ‏عليها أقوى، وأن تهدد "إسرائيل" فلا قيمة للتهديدات لدينا، لأننا سنكون جاهزين وحاضرين ونحن لم نخض ‏هذه المعركة نزهة أو عن عبث، بل خضناها لأنها واجبة من أجل وضع حد لهذا العدو الإسرائيلي وغطرسته ‏واستمراره في انتهاك الحرمات وفي عدوانه الخبيث واللئيم على غزة."

واضاف "على الرغم من أننا نعلم أنَّ التضحيات ‏التي نقدِّمها كبيرة ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعاً خطيراً على ‏فلسطين والمنطقة.‏"