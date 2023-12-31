حزب الله: "إسرائيل" لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال ونحن في قلب المعركة
وطن: قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ان "إسرائيل" ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في ردِّ العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع "إسرائيل" من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة.
وقال قاسم ان "إسرائيل" لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال في قلب المعركة ولا تستطيع أن تحصل على أيِّ مكسب لا في هذه المعركة ولا في نهايتها، وعليها أولاً أن توقف حرب غزَّة لتتوقف الحرب في لبنان.
وشدد قاسم على ان التمادي في قصف المدنيين في لبنان سيعني أنَّ الرد سيكون أقوى وسيكون متناسباً مع العدوان الإسرائيلي.
واكد قاسم "نحن اتخذنا قرارانا بأن نكون في حالة حرب ومواجهة على جبهة الجنوب في مواجهة "إسرائيل" بتناسب ينسجم مع متطلبات المعركة."
وتابع قاسم " أن تتمادى "إسرائيل" فسيكون الرد عليها أقوى، وأن تهدد "إسرائيل" فلا قيمة للتهديدات لدينا، لأننا سنكون جاهزين وحاضرين ونحن لم نخض هذه المعركة نزهة أو عن عبث، بل خضناها لأنها واجبة من أجل وضع حد لهذا العدو الإسرائيلي وغطرسته واستمراره في انتهاك الحرمات وفي عدوانه الخبيث واللئيم على غزة."
واضاف "على الرغم من أننا نعلم أنَّ التضحيات التي نقدِّمها كبيرة ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعاً خطيراً على فلسطين والمنطقة."