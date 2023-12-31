محدث| اصابتان في قصف طائرات الاحتلال لموقعين في مخيم نور شمس

وطن: أصيب مواطنان إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم الأحد موقعين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية، نقلا عن طواقم الاسعاف التابعة للهلال الأحمر، بإصابة مواطنين بشظايا صواريخ مُسيرات الاحتلال، دون التمكن من نقلهما الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال لها.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمة منازل المواطنين، وطالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في احد المنازل واجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.

وكانت اقتحمت آليات الاحتلال، المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.

و فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.

يتبع .....