العربية في مقابلتها مع البرغوثي. نموذجا.. حين تعتنق رواية الاحتلال وتبث سُمها على الهواء

قال الدكتور مصطفى الرغوثي: الاحتلال يمس بحركة فتح ولا يريد اي سلطة فلسطينية بل فرض هيمنته المطلقة عليها

كل القوى الوطنية تجتمع تتفق على ضرورة تشكيل دولة فلسطينية موحدة ومستقلة

7 أكتوبر هو رد فعل على ما كانت تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وغزة وهو هبة لنصرة الضفة الغربية



وطن: لم يكن خافيا منذ بدء العدوان على غزة، منحى التغطية الإعلامية الذي انتهجته قناة العربية، والذي عرضها للانتقاد في أحيان كثيرة، ليس فقط لتبنيها رواية الاحتلال، من خلال محلليها السياسيين والعسكريين الذين في أوقات كثيرة وصفوا حماس بحركة "داعش"، وتبنوا ان مستشفيات غزة وتحديدا الشفاء هي مقرات للمقاومة، بل حاولت الاصطياد في "المياه العكرة" واثارة الانقسام الداخلي، والتحريض على المقاومة، وهذا ظهر في الكثير من المقابلات الصحفية مع مسؤولين فلسطينيين.

قبل ساعات أجرت القناة مقابلة مع امين عام المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، وبدا فيها المذيع في حالة توتر وانفعال، وهو يحاول توجيه الحوار معه نحو التحريض على المقاومة وادانتها، من خلال تحميلها مسؤولية العدوان على غزة، بسبب عملية طوفان الأقصى، واستنتاج مواقف على لسان البرغوثي لم يصرح بها، بشأن مواقف المقاومة وتحديدا حركة حماس من إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

لم يكن توتر وانفعال المذيع مفاجئا في الحقيقة، والذي يبدو انه حاول استرجاع ماء وجهه، بعد الاحراج الذي وضعه فيه البرغوثي في لقاء سابق قبل أيام، حين أحرجه، عندما استند الى مصادر إعلامية أمريكية، وبدا انه تبناها بالفعل ليثبت صحة تلك التقارير التي تحدثت عن خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس، رغم تأكيد البرغوثي له عدم صحة تلك التقارير، ما اضطر المذيع للقول له ان تلك التقارير تستند الى معلومات استخباراتية مثل الاستخبارات الامريكية، ليجيبه البرغوثي انه لو كان لديهم معلومات حول ذلك لكن الاجدر بهم ان يكون لديهم معلومات عن المحتجزين، وهو ما يعبر عن فشلهم، وهو المقطع الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

في اللقاء الأخير على قناة العربية، بادر المذيع طاهر بركة الى استنتاج مواقف على لسان البرغوثي لم يصرح بها، ومقاطعته دون إفساح المجال له لإكمال اجابته، وخاصة حين وجه له سؤالا حول عملية طوفان الأقصى، وهل كانت ضرورة حدوثها، لتقوم حماس الآن بالموافقة على حل الدولتين وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعندما حاول البرغوثي الإجابة على ذلك كان المذيع يقاطعه في مرات عدة، لكن البرغوثي أوضح الفرق بين الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وبين حل الدولتين، وطالب البرغوثي المذيع ان يخفف انفعاله وتوتره وحدته، وان يعطيه الوقت الكافي للإجابة، وان لا يجيب عنه، وان يصمت حين يبدأ الإجابة وان لا يستمر في وضع الكلام في فمه ويستنتج من حديثه مواقف هو لم يقلها.

وقال البرغوثي " ان ما قاله اسماعيل هنية هو الموافقة على اقامة دولة فلسطينية مستقلة وليس حل الدولتين، كما ان هناك فرق بين الأمرين، كما انه دعي إلى وقف العدوان وكسر الحصار وإعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال، وأهمية الدعوة للقاء وطني جامعي لوحد الصف الفلسطيني، كما دعا أيضا إلى حكومة وحدة وطنية وهذا ما يطالب به الشعب الفلسطيني" ولا يوجد ما يضر بكل تلك المواقف.

وأوضح البرغوثي "ان الذي يمس الجانب الفلسطيني وحركة فتح هو الاحتلال والذي يتعدى على السلطة الفلسطينية هو الاحتلال، كما ان الاحتلال هو الذي اقتحم كل المدن الفلسطينية ولم تبقي مدينة إلا واعتدى عليها، حتى على مراكز الصراف التي رخصتها السلطة الفلسطينية.

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وأكد البرغوثي ان الاحتلال لا يريد أي سلطة فلسطينية ويريد أن يفرض هيمنته المطلقة، لذلك نحن ككل فلسطيني نحن بحاجة إلى واحدة وطنية جامعة تضم الجميع وهذا ما دعت له حركة حماس.

وأضاف الدكتور "ان ‏الجميع يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في دولة حرة وطنية مستقلة وهذا ما ذكر، وأن تكون عاصمتها القدس وينتهي الاحتلال بالكامل والحديث لا يطل فقط عن إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.

وقال ان "هناك تركيز كل ما يطرح على حق العودة لكل الذين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها طبعا هكذا نحن نرى الأمر طبعا لذلك عندما يطرح حل الدولتين بمعزل عن الموضوع حق اللاجئين في العودة لا يصبح صحيحا يجب أن توضع الأمور في إطار كامل بمعنى حق الفلسطينيين ينصح في الحرية والاستقلال ولكن حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجر منها قصرا عام 48 وهذا يعني إزالة النظام الإحلال الاستيطان الاستعماري الذي يحاول الآن أن يعيد احتلال غزة كما يفرض الآن إعادة احتلال كامل للضفة ويسلب من السلطة الفلسطينية ما تبقى لها من سلطة ويجعلها سلطة تحت الاحتلال بالكامل وهذا حقيقة ما يجري والتحدي الذي نواجهه ".

وأشار البرغوثي "ان كل القوى الفلسطينية مجتمعة وتدعو للوحدة الوطنية وهذا امر ايجابي، ونحن نرى حاجة إلى جمع كل القوى الفلسطيني وتشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني تدير نضاله وتلتقي على برنامج وطني كفاحي مقاوم، وان تتبلور هذه الوحدة مؤقتا في حكومة وحدة وطنية لإعادة إعمار غزة بعد إخراج الاحتلال والإعداد لانتخابات حرة ديمقراطية تختار للشعب الفلسطيني من يقود وقد حرم منها الشعب منذ ال٢٠٠٦".

وفي سؤاله عن التفاوض مع إسرائيل بعد الموافقة على حل الدولتين ويقصد، قال البرغوثي "ان التفاوض مع إسرائيل ليس هو الموضوع، لكن ما هي الوسائل لإنهاء الاحتلال لان التفاوض في ظل الاحتلال خاطئ"، مشيرا الى أن الخطأ الذي حدث في المسيرة فلسطينية، هو المراهنة على حل الوسط مع حركة صهيونية لا تريد حلا وسط، ولا يمكن تغيير الواقع إلا بتغيير ميزان القوى والمراهنة على ألا تكون الولايات المتحدة أن تكون وسيطا في اي عملية سلام.

وبعد كل ذلك التوضيح، والذي شابه محاولات دائمة لمقاطعة البرغوثي من المذيع، عاد لطرح السؤال مرة أخرى وبحدية وانفعال أكثر، وهو ان كان يجب ان تحدث عملية طوفان الأقصى من اجل مسيرة التحرير، وكأن المذيع تبنى رواية ان التاريخ والقضية الفلسطينية بدأت في السابع من أكتوبر، وانه قبل ذلك التاريخ لم يكن هناك احتلال، ولا تهويد للقدس والمسجد الأقصى، ولا استيطان، واستشهاد مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا ما وضحه البرغوثي في رده عليه.

وقال البرغوثي "ان 7 أكتوبر هو رد فعل على ما كانت تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وغزة، وهو هبة لنصرة الضفة الغربية، وردا على الاعتداء على المسجد الأقصى وقتل 240 شهيدا، وردا على المستوطنين والانفلات من عقالهم، وردا على نتنياهو الذي وقف في الأمم المتحدة وحمل خارطة إسرائيل التي تضم ليس فقط الجولان المحتل، بل الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أسبوعين مما حدث في الـ7 من أكتوبر وأكثر من ذلك ردا على من حاول تصفية القضية الفلسطينية طبعا معروف من خلال التطبيع مع بعض الأطراف العربية.

لم يكن سياق مقابلة العربية مع البرغوثي غريبا، فمنذ العدوان على غزة، والقناة تتبنى رواية الاحتلال في خطها التحريري ومصطلحاتها، والمعلومات التي يبثها، ما دفع الكثير من المتابعين لتسميتها بـ"العبرية".

والأمر لم يقتصر على مقابلة البرغوثي الذي ألجم المذيع في أكثر من مناسبة، فإذا عدنا للوراء قليلا سنجد ان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية وعضو مركزية فتح نبيل أبو ردينة بعد جدال بينه وبين ذات المذيع، والذي ألح على أبو ردينة بسؤال حول تصريح منسوب إليه ينتقد فيه حركة حماس، وكأنه يريد من أبو ردينة ان يبدأ بمهاجمة حماس وانتقادها.

وقال أبو ردينة للمذيع آنذاك قبل انسحابه إن كل من يطرح هذا الأسئلة حالياً لا يخدم القضية الفلسطينية، مضيفاً أن "هذه ليست معركة فتح وحماس بل معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والإدارة الأمريكية وعملائها في المنطقة الذين يريدون بث الأقاويل والإشاعات والتحريض على "القيادة الفلسطينية’".

كما أنه طالب مذيع القناة بعدم ترديد "الدعايات المغرضة" التي تحاول المس بالوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما سبق للعربية ان استضافت مسؤولين فلسطينيين، ووجهت الحوار معهم نحو مهاجمة المقاومة وإدانة حماس وانتقادها، في محاولة منها لتبرير العدوان على غزة من خلال تحميلها المسؤولية عن ذلك، وقد أثارت تصريحاتهم سخط الشارع الفلسطيني وخلقت حالة من البلبلة في الشارع الفلسطيني.