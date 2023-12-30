طوفان الأقصىى في يومها الـ86.. مجازر الاحتلال وحرب الابادة متواصلة في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ86 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وارتفعت حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 21707 شهداء واكثر من 55 الف جريحاً.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع مئات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها ال86:

4:21 | محدث: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل في مخيم المغازي

4:17 | طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

4:10 | جانب من الاشتباكات المستمرة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

4:04 | قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

4:03 | جانب من اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا

3:57 | غارات عنيفة مع اشتباكات وأصوات تقدم للآليات في محيط "شارع 5" بخانيونس

3:51 | الاحتلال يقتحم منزل الشهيد عمار ابو حسين في مخيم الفوار بالخليل، منفذ عملية الدهس على مدخل وادي الشجنة يوم الجمعة الماضي

3:39 | شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

3:33 | جانب من الدمار والتخريب الذي خلفه الاحتلال في أحد المنازل التي اقتحمها في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل

3:27 | المقاومون يواصلون التصدي بإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة تجاه قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

3:19 | كتائب شهداء الأقصى - الرد السريع: "تمكن جنودنا وفي تمام الساعة 02:36 من استهداف قوة راجلة بالقرب من مستشفى الزكاة في الحي الغربي بطولكرم، ونؤكد وقوع إصابات بصفوف جنود الاحتلال، ولا يزال جنودنا في الميدان يتصدون للقوات المقتحمة".

3:04 | قوات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين داخل أحد المنازل في مخيم نور شمس

2:50 | مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

2:22 | مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

2:17 | تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تصل لمستشفى ثابت ثابت تزامنا مع اقتحام واسع لمخيم نور شمس بطولكرم.

2:00 | الاحتلال يمنع سيارات الاسعاف من الوصول لمخيم نور شمس في طولكرم

1:55 | إصابتان متوسطة وطفيفة بعد استهداف طائرة الاحتلال المسيرة لمجموعة من الشبان وسط مخيم نور شمس.

1:51 | مدفعية الاحتلال تجدد قصفها على المناطق الشرقية وسط قطاع غزة.

1:42 | سرايا القدس - كتيبة طولكرم: "تمكنّا من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية من نوع (D9) وتعطيلها خلال اقتحام مخيم نور شمس، ويخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة ويتصدون لقوات الاحتلال المتوغلة بالمخيم بالعبوات الناسفة الثقيلة التي تم تفعيلها مؤخراً".

1:26 | طائرة مسيرة لجيش الاحتلال تقصف موقعا في مخيم نور شمس بطولكرم

1:12 | مصادر محلية: انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في مخيم نور شمس في طولكرم تزامنا مع الاقتحام المستمر للمخيم والمدينة.

1:00 | طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

12:55 | جرافة الاحتلال تدمر ممتلكات المواطنين في حارة المسلخ بمخيم نورشمس

12:34 | حزب الله ينشر مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لتجمع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة.

12:25 | القناة 12 العبرية عن مصادر عسكرية: الجيش منزعج من أن المستوى السياسي لم يحدد بعد أهداف استمرار الحرب

12:13 | الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع المقاومين وانفجارات متتالية في المخيم

12:13 | قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في مدينة طولكرم

12:10 | الاحتلال يجدد القصف المدفعي شمال شرق المغازي

12:08 | محدث: وصول 12 شهيدا وعدد من الإصابات بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف منازل بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة