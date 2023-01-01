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عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل لوطن: حركة حماس هي حرك ...
أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت نشأت الأقطش لــوطن: لا توجد اي ...
الخبير في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ لوطن: غالبية الإسرائيلي ...
المحلل العسكري واصف عريقات لوطن: المقاومة بارعة في تضليل الع ...
غياب الأمان.. الدافع الأول لهجرة المستوطنين العكسية بعد السا ...
طوفان الأقصىى في يومها الـ85.. مجازر الاحتلال متواصله في غزة ...
كتائب أبو علي مصطفى: دمرنا 95 آلية منذ بدء العملية البرية في ...
مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في سرطة غرب سلفيت
إصابات واعتقال 4 مواطنين في بيت عوا جنوب غرب الخليل
عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة
ردّاً على مجازر الاحتلال في غزّة.. المقاومة الإسلامية في الع ...
لحظات جيش الاحتلال الأولى في 7 أكتوبر.. يوم جعلت حماس "إسرائ ...
شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي استهدف ريف حلب شمالي سوريا
المقاومة الإسلامية في لبنان تزفّ 4 شهداء على طريق القدس
الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
إِضَاءَة عَلَى اَلْقَرْضِ اَلْمَجْمَّعِ اَلَّذِي حَصَلَتْ عَ ...
عقد المفاجآت
نتنياهو يدخل متاهة الأهداف المتخيّلة.. كيف صادرت المقاومة خي ...
حرب "السيوف الحديدة"... الخلفية والأهداف
هل ستبقى السلطة؟!
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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