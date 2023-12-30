إصابات واعتقال 4 مواطنين في بيت عوا جنوب غرب الخليل

وطن: أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، واعتقل أربعة آخرون، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت بيت عزاء الشهيد محمد حسين اسماعيل مسالمة في بلدة بيت عوا.

واعتقلت قوات الاحتلال اشقاء الشهيد رافي وحكم وسيف حسين مسالمة، والشاب معتصم جبر عطيه شلش (31 عاما).

يشار إلى أن الشهيد محمد حسين اسماعيل مسالمة، استشهد اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.