جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 في معارك القطاع

وطن: أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، عن مقتل ضابط وجندي بالاضافة لإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري ان القتلى هم :النقيب هرئيل ايتاح ، 22 عام من نتانيا ، مسئول فصيل في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي ، والذي قتل متأثراً باصابته بتاريخ 22 كانون أول جنوبي القطاع ، بالاضافة الى الرقيب اول احتياط كونستنتين سوشكو ، 30 عام من تل ابيب ، جندي في كتيبة الهندسة 7086 في لواء غولاني ، والذي قتل في معارك وسط القطاع.

كما أصيب 5 جنود وضباط بجراح خطيرة في المعارك.

ويرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر الى 504 جنود ، كما يرتفع عدد الاسرائيليين القتلى الى 1371 شخص.