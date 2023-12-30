عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال قصفت مأذنة جامع البلدة القديمة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربية، ومدفعيته مخيم البريج.

وأضافت أن قصف مدفعي متواصل على مناطق شمال قطاع غزة، وشرقي المحافظة الوسطى خصوصا مخيمات البريج والنصيرات، ومدينة خان يونس جنوبا، حيث الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع.

واستشهد 4 مواطنين، إثر قصف عنيف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران، إثر قصف مدفعي عنيف على منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت الشهيد والإصابتين إلى المستشفى.

واستهدفت طائرات الحربية جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وأطلقت مروحة أباتشي نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، على الأحياء الشمالية من قطاع غزة.

وقال مصادر طبية، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية؛ راح ضحيتها 165 شهيدا و250 إصابة.

وأضافت: "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت لاستشهاد 312 كادرا صحيا؛ من بينهم كوادر تخصصية نادرة، والاحتلال تعمد تدمير 104 سيارات إسعاف ما أدى لخروجها عن الخدمة".

وتعمد الاحتلال استهداف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، "بينما لا زال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

ويتعرض 900 ألف طفل في مراكز الإيواء لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية وعدم توفر التطعيمات للمواليد.

كما أن 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية، وخاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الإيواء؛ نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية.

وكان المجلس الأعلى للشباب والرياضة قال، إن جيش الاحتلال قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمر عشرات الملاعب والنوادي وحوّل جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام.

وأضاف أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية ترتقي لتكون جرائم حرب.