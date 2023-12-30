شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي استهدف ريف حلب شمالي سوريا

وطن: أفادت وزارة الدفاع في سوريا، اليوم السبت، أنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عـدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوبي مدينة حلب (شمال سوريا).

وارتقى 3 شهداء وجريحان من المدنيين من جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مزارع قرية الذهبية في ريف حلب الجنوبي.

وقالت الدفاع السورية إنّه عند حوالى الساعة 17:20 من مساء السبت، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على نقاط عدّة جنوبي مدينة حلب.

وأمس، استهدف عدوان إسرائيلي مبنى الهجانة ومستشفى بدر، في الجهة الجنوبية من المدينة، ما أدّى إلى وقوع عددٍ من الجرحى أيضاً.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شنّ عدوان على سوريا، وذلك بعد سقوط صاروخين أطلقا منها على أراضٍ محتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة، فيما تؤكد دمشق دعمها للقطاع في وجه الجرائم الإسرائيلية.

وقبل يومين، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان شنّه الاحتلال على نقاط جنوبي العاصمة دمشق، ومحيط قرية الهويا جنوب شرق السويداء.

وفي الـ25 من الشهر الجاري، اغتالت "إسرائيل" القائد في حرس الثورة الإيراني، الشهيد رضي موسوي، في عدوان استهدف محيط منطقة السيدة زينب، بريف دمشق.

المصدر: "الميادين"