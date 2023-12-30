مستوطنون مسلحون يمنعون المواطنين من الوصول إلى ينابيع المياه في خربة طانا شرق نابلس

وطن: منعت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، المواطنين من الوصول إلى ينابيع المياه في خربة طانا شرق نابلس.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين وبلباس جيش الاحتلال، قد اقدموا على منع السكان الفلسطينيين من خربة طانا من الوصول إلى ينابيع المياه وبرك السباحة في العين الفوقا والتحتا شرق مدينة نابلس.

وأضاف مليحات بأن هذه الانتهاكات اليومية من قبل عصابات المستوطنين ضد المواطنين ما هي إلا سياسة للتضييق على السكان وإجبارهم على ترك اراضيهم لصالح السيطرة عليها وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.