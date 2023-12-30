وزير الخارجية الأمريكي يزور المنطقة نهاية الأسبوع الجاري

وطن- نضال العضايلة: يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة الأردن والضفة الغربية والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول أردني.

ووفقًا للمسؤول، فإن زيارة بلينكن المتوقعة إلى المنطقة ستكون الأسبوع المقبل – على الأرجح يوم الجمعة-، وسيناقش آخر التطورات الخطيرة الراهنة في قطاع غزة، حسبما صرح خمسة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب لموقع أكسيوس.

ولم يذكر المسؤول، أن زيارة الوزير الأمريكي ستشمل مناقشات حول شكل الحكم في القطاع، ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وستكون هذه هي الجولة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط والزيارة الخامسة له إلى الاحتلال منذ بدء الحرب.

وتعد رحلته جزءًا من سلسلة مستمرة من الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولو إدارة بايدن لإجراء مشاورات مستمرة مع حكومة الاحتلال والشركاء الإقليميين حول الأزمة.