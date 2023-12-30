غزة عام 2024: مؤشرات على المزيد من الدمار والاحتلال المفتوح

كتبت: سامية نخول

ترجمة وطن: تبدو أهداف الحرب التي يسعى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار إلى تحقيقها بعيدة المنال في عام 2024، وربما يعرض قتالهما الأراضي الفلسطينية لمزيد من الدمار واحتلال إسرائيلي مفتوح.

ويسعى نتنياهو إلى القضاء على حماس بسبب هجومها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويبدو أنه على استعداد لتسوية جزء كبير من قطاع غزة بالأرض والمخاطرة بإعادة فرض الاحتلال العسكري في القطاع الذي انسحبت منه "إسرائيل" في عام 2005.

ويأمل السنوار في مبادلة الأسرى المتبقين من الـ 240 الذين احتجزتهم حماس والفصائل في 7 أكتوبر بآلاف الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحصار "الإسرائيلي المصري" على غزة وإعادة إقامة الدولة الفلسطينية إلى الساحة.

لماذا يهم؟

شعر الفلسطينيون في البداية بالفخر لأن مقاتلي حماس حطموا صورة "إسرائيل" التي لا تقهر، لكنهم سرعان ما أدركوا أن الهجوم سيؤدي إلى رد فعل مرعب.

وأدت أسابيع من القصف إلى تدمير جزء كبير من القطاع الذي تحكمه حماس، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 21 ألف شخص وإصابة 55 ألفا، وفقا لوزارة الصحة وتشريد 1.9 مليون، وفقا لوكالات الإغاثة ومسؤولي الصحة في غزة.

وينتشر الآلاف من مقاتلي حماس في المدن ومخيمات اللاجئين في القطاع، ولا توجد مؤشرات تذكر على اقترابهم من الهزيمة، مع استمرار المعارك في أنحاء القطاع وما زال قادتها طلقاء.

وألقى "الجيش الإسرائيلي" اللوم على حماس لاستشهاد المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان أو استخدام المدنيين كدروع بشرية، على حد زعمه، وهو ما تنفيه الحركة.

ماذا يعني لعام 2024؟

ويتوقع قائد "الجيش الإسرائيلي" أن تستمر الحرب لعدة أشهر.

وحتى إذا انتهت الحرب في وقت مبكر من العام، فمن المرجح أن تحافظ "إسرائيل" على احتلالها العسكري، مما سيثير استياء حلفائها بينما يعاني الفلسطينيون في مدن الخيام المحصورة على حدود القطاع مع مصر.

ولم يوضح نتنياهو بعد خطة لغزة ما بعد الحرب لكن حكومته أبلغت عدة دول عربية أنها تريد إقامة منطقة عازلة لمنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول "إسرائيل" إن حماس قتلت فيه 1200 شخص.

ولا يبدو أن أي سلطة فلسطينية مقبولة لدى "إسرائيل" قادرة على تولي السلطة قريبا. كما أن حماس لن تتخلى عن سيطرتها بسهولة. معظم الدول العربية غير راغبة في المشاركة. وهذا يترك الاحتلال الإسرائيلي، والحصار المستمر، وعدم إعادة الإعمار الحقيقي.

يواجه نتنياهو و"إسرائيل" مخاطر مع انتشار القوات في منطقة حرب حضرية خطيرة وتحول الرأي العام العالمي ضدهما، لكن المخاطر بالنسبة للسنوار قد تكون أكبر.

إذا نجا السنوار من الهجوم، فسوف يُترك مع منطقة مدمرة، وقاعدة عسكرية مدمرة أو ضعيفة، وسكان محليين يعانون من الجوع والتشرد.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية جوست آر. هلترمان: "لا أعتقد أن هناك رغبة كبيرة لدى أي شخص للوقوف في غزة واحتلالها بدلاً من الإسرائيليين. لذا فإن الطريق الواقعي للمضي قدماً، والذي لا أؤيده على الإطلاق، هو إعادة الاحتلال الإسرائيلي".

وقال "من الصعب للغاية أن نرى كيف يمكن لإسرائيل أن تنسحب من غزة."

احتلال طويل الأمد

ويقول معظم الساسة والمحللين إن الرؤية الإسرائيلية لغزة ما بعد الحرب حتى الآن هي محاكاة نموذج الضفة الغربية المحتلة من خلال وجود سلطة معينة لإدارة الشؤون المدنية بينما تحتفظ "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية.

إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي طردتها حماس من غزة عام 2007 عندما سيطرت عليها، غير مقبولة بالنسبة لـ"إسرائيل" على الرغم من إصرار حليفتها الولايات المتحدة.

وقال سياسيان إقليميان لوكالة "رويترز" إن "إسرائيل" تفضل بدلا من ذلك سلطة متعددة الجنسيات تضم حلفاء عربا وتضم مجلسا فلسطينيا وتكنوقراط.

وقال مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق، والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن: "لا أحد (الدول العربية) يريد السيطرة على غزة. "إسرائيل" ستتعامل مع غزة مثل الضفة الغربية بعد الحرب. القوات الإسرائيلية سوف تدخل وتخرج كما تشاء".

وقد يعني ذلك أن تقدم الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الخدمات داخل غزة إلى أن تقنع واشنطن "إسرائيل" بقبول السلطة الفلسطينية المنشطة لحكم المنطقة أو الموافقة على بعض الترتيبات الأخرى.

وقال المحلل الفلسطيني غسان الخطيب "لا أعتقد أن إسرائيل ستغادر غزة عسكريا. ستحتفظ بالمسؤولية الأمنية التي ستسمح لقواتها بالدخول والهجوم والمداهمة والاعتقال عندما تريد وكما تريد."

وأضاف "إنهم لا يريدون الانسحاب عسكريا من غزة لأن حماس ستعيد تنظيم صفوفها. ستكون مسألة وقت، سنة أو سنتين أو ثلاث وستعود الأمور إلى ما كانت عليه".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل ستحتفظ بشكل ما من أشكال السيطرة الأمنية على قطاع غزة بأكمله إلى أجل غير مسمى"، رغم إصراره على أن هذا لن يصل إلى حد إعادة احتلال القطاع.

ووصف الحرب بأنها اختبار وجودي لـ"إسرائيل"، وقال مرارا وتكرارا إن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على قادة حماس وقدراتها العسكرية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في مؤتمر صحفي هذا الشهر إن "إسرائيل" لا تريد أن تسيطر حماس أو السلطة الفلسطينية على غزة بعد انتهاء القتال. كما أنها لن ترغب في إدارة حياة 2.2 مليون فلسطيني في غزة نفسها.

وقال المسؤول "على العكس من ذلك، نريد أن نرى إدارة محلية، برئاسة فلسطينيين، قيادة قادرة على العمل من أجل مستقبل وأفق الشعب الفلسطيني بمساعدة الدول العربية المعتدلة والعالم أجمع".

وقال "قد يستغرق الأمر وقتا".

حملة فوضوية

ويقول المحللون إن القضاء على حماس سيؤدي على الأرجح إلى استشهاد آلاف آخرين من المدنيين، وتدمير ما تبقى من غزة، وتشريد المزيد من مئات الآلاف من سكان غزة، وربما نزوح جماعي إلى مصر على الرغم من اعتراضات القاهرة.

إن إصرار "إسرائيل" على القضاء على حماس قد يخضع لإعادة تقييم أو تحول في استراتيجيتها. ويقول مصدران إقليميان إن "إسرائيل" قد تحاول على المدى الطويل شن غارات أكثر تركيزًا على قادة حماس أو مقاتليها.

لكن القضاء على القادة البارزين لن يكون كافياً لكي تزعم "إسرائيل" أنها دمرت الجماعة وتعلن النصر وتنهي الحرب. إن أغلب قادة حماس هم بالفعل خلفاء لقادة اغتالتهم "إسرائيل" في السابق.

وقال الخطيب إن "قتل القيادة لا يؤثر على حركة لها تسلسل هرمي تنظيمي وقاعدة شعبية كاملة. إذا قتلوا أحدهم، سيتولى آخر كما رأينا من قبل".

ويرى أغلب المحللين أنه سيكون من المستحيل تقريباً القضاء على أيديولوجية حماس، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة ارتفاعاً في شعبيتها.

العدوى الإقليمية

وقد أدت الحرب إلى انتشار أوسع للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك وجود حاملات الطائرات. وكلما طال أمدها وزاد الدمار، زاد خطر التصعيد الإقليمي.

إن المخاوف من امتداد الصراع مرتفعة، حتى لو حافظت إيران والجماعات التابعة لها في لبنان والعراق واليمن على دعمها إلى حد كبير لحماس لشن هجمات منخفضة الشدة ضد "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة.

وهاجمت قوات الحوثي (أنصار الله اليمنية) المتحالفة مع إيران سفنا في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة العالمية. وتعهدت الجماعة بضرب السفن الحربية الأمريكية إذا تعرضت قواتها لهجوم من واشنطن، التي شكلت قوة تحالف للتصدي لتلك الهجمات.

وأخطر نقطة اشتعال هي الحدود مع لبنان، حيث تبادل حزب الله المدعوم من إيران و"إسرائيل" إطلاق الصواريخ والهجمات منذ 7 أكتوبر.

وقال المصدران الإقليميان إنه على الرغم من تركيز "إسرائيل" على الحرب في غزة، فإنها عازمة أيضًا على طرد حزب الله من الحدود مع لبنان وإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى منازلهم التي تم إجلاؤها بسبب الصواريخ التي يطلقها الحزب.

لا الأفق

وليس هناك ما يشير الآن إلى أن الحرب ستؤدي إلى إحياء خطوات السلام المتوقفة وتحقيق حل الدولتين كما تأمل واشنطن.

لقد ترك هجوم 7 أكتوبر، "إسرائيل" تهتز حتى النخاع، مما أثر بعمق على أي أمل في السلام.

وفي الضفة الغربية، تقول المصادر الإقليمية والمحللون إن العدد المتزايد من الغارات التي يقوم بها "الجيش الإسرائيلي"، وتجدد عنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية واعتقال النشطاء والمقاتلين، تغلق النافذة أمام أي تسوية.

ويقولون إن الفكرة، التي يروج لها الغرب، بأن القضاء على حماس سيسمح في نهاية المطاف بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ودفع جديد لإقامة دولة فلسطينية هي وهم.

وقال غسان الخطيب، أستاذ السياسة بجامعة بيرزيت بالضفة الغربية، "أعتقد أن هذه الحرب سيكون لها رد فعل شديد وتأثير على المجتمع الإسرائيلي. فإسرائيل كمجتمع ونخبة سياسية ستصبح أكثر تطرفا".

وأضاف الخطيب: "لا يوجد أفق سياسي، وكل ما تبقى قد تبخر".

المصدر: (رويترز)