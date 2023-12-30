الهيئة المستقلة ترحب بطلب دولة جنوب إفريقيا لدى الجنائية الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في غزة

وطن: رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالخطوة التي أقدمت عليها دولة جنوب إفريقيا الجمعة 29 ديسمبر 2023 بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد "إسرائيل" لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقد جاء طلب جنوب افريقيا وفقا لأحكام المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية ان تتقدم الى محكمة العدل الدولية، بطلب بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية.

وأعربت الهيئة في بيان لها وصل وطن، عن تقديرها لدولة جنوب افريقيا هذه الخطوة الهامة التي تعكس وقوفها الدائم والمبدئي مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع مبادئ القانون الدولي، فإننا ندعو باقي الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقضاء عليها، القيام بالتزاماتها التي تمليها عليهم الاتفاقية باتخاذ ما يلزم من التدابير لمنع الجريمة المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك الانضمام لخطوة جنوب أفريقيا بالخصوص وإحالة الملف إلى المحكمة.

كما حذرت تلك الدول التي تستمر في دعم "إسرائيل" ومنحها الغطاء السياسي والعسكري بينما ترتكب الإبادة الجماعية، من تبعات المسؤولية القانونية عن المشاركة والتواطؤ في هذه الجريمة.

وقالت الهيئة: نكرر مطالبتنا للمستشارة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية باتخاذ موقف واضح إزاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي من المشين عدم إصدارها موقفاً واضحاً بهذا الخصوص، رغم أنه حتى الآن قتل وأصيب أكثر من 3% من سكان قطاع غزة، مع منع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية وقطع المياه والكهرباء والوقود والدواء والغذاء عن السكان.