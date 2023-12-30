ضابط في جيش الاحتلال أرسل تحية من غزة للمستوطن الذي قتل عائلة دوابشة فقتلته المقاومة في بيت لاهيا

وطن: قالت سائل إعلام عبرية ان أحد ضباط جيش الاحتلال في معارك غزة قتل، وقد نشر له مقطع فيديو قبل أسابيع قليلة من داخل القطاع وهو يرسل تحية إلى المستوطن الذي احرق عائلة دوابشة عام 2015 .

وأعلن جيش الاحتلال أن ضابط الاحتياط هرئيل شرفيط (33 عاما) قتل يوم الجمعة خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

فيما أشارت تقارير عبرية إلى أن الضابط من مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي قرية كفر عقب بمحافظة القدس، وأنه ابن الحاخام إسحاق شرفيط.

وظهر شرفيط في مقطع فيديو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو يزرع شجرة في غزة ويهديها إلى سجناء "إسرائيليين" من غلاة المستوطنين، أبرزهم "عميرام بن أوليئيل" قاتل عائلة دوابشة، داعيا الحكومة إلى الإفراج عنهم.

وكان بن أوليئيل ضمن مجموعة مستوطنين هاجموا منزل عائلة دوابشة بقرية دوما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية في 31 يوليو/تموز 2015، فأحرقوا الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حيا أثناء نومه، وتوفي والداه سعد وريهام بعد أسابيع متأثرين بحروقهما، فيما نجا شقيقه أحمد الذي كان في الخامسة من عمره آنذاك.

المصدر : الجزيرة + الصحافة العبرية

الضابط في جيش الاحتلال الذي ارسل التحية للمستوطن الذي قتل عائلة دوابشة، وقتلته المقاومة في بيت لاهيا