عبدالرحيم الريماوي يكتب لوطن: المظاهرات العالمية طالبت بحلول تتلائم مع شعار "فلسطين حرة"

في الوقت الذي تتزاحم فيه وسائل الاعلام العربية والغربية عن الحديث الصحفي حول المبادرات العربية لانهاء حرب الابادة والتطهير العرقي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، يلحظ المراقب ان هناك تجاهل للاجرام الاسرائيلي وحل الصراع العربي الفلسطيني الاسرائيلي من جذوره التاريخية، وتغيب للطرف الفلسطيني صاحب القضية "المولاة والمعارضة الفلسطينية".

السؤال الكبير للمبادرين بطرح المبادرات السياسية هل تمتلكون الضمانات القوية لفرض تنفيذها على الطرف الاسرائيلي الذي يحلم ليل نهار بتهجير الفلسطينيين "سلما او حربا"؟ هل المبادرات تهدف لانقاذ الشعب الفلسطيني من ويلات حرب الابادة الجماعية وانهاء الصراع العربي الفلسطيني لصالح تنفيذ الشرعية والقانون الدولي؟ هل المبادرات الحالية سيكون حالها كحال مبادرة السلام العربية؟ ما هي الاليات العملياتية العربية لضمان تحقيق وتنفيذ تطلعات الفلسطينيين المشروعة على ارض الواقع "الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران هام 1967"؟

الدول الغربية الاستعمارية يحاولون الهروب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من استحقاقات انتصار "طوفان الاقصى" عندكا يتحدثون عن مستقبل الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية وتجاهل وتغيب مدينة القدس المحتلة عن هذا المستقبل، ومتجاهلين التاريخ والجغرافيا والديغرافيا والحضارة العربية الفلسطينية لانقاذ الجيش الاسرائيلي المهزوم الذي يقتل الاطفال والنساء وتدمير المنازل البنايات والمستشفيات والكنائس والمساجد والمدارس بدعم امريكي غربي "المتشدق زورا بحقوق الانسان والقوانين الدولية".

شعوب العالم خرجت بمظاهرات مليونية وحاشدة في شوارع العواصم الاوروبية والامريكية، رفعت شعار "فلسطين حرة" وطالبت بتطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة في فلسطين، وعارض المشاركون في المظاهرات العالمية انظمتهم السياسية التي دعمت سفك دماء الفلسطينيين في قطاع غزة "جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ".

السؤال ينتصب امام "المولاة والمعارضة" الفلسطينية، اصحاب القضية الفلسطينية، هل قدمتم برنامج وسيناريوهات سياسية وحلول وطنية ائتلافية للامتين العربية والاسلامية "تتلائم مع المظاهرات والمتضامنة الدوليا"؟ ما هي المبادرة السياسية المقدمة لـ"الامتين العربية والاسلامية" لوقف حرب الابادة والتهجير الجماعي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة؟ لماذا لم تطالبوا الامتين العربية والاسلامية بتقديم طلب لمجلس الامن يطالب بضرورة تنفيذ وتطبيق الشرعية والقانون الدولي على الاراضي الفلسطينينية المحتلة عام 1967، وانسحاب اسرائيل منها لصالح الاستقرار والسلم والامن الدوليين؟

اما بخصوص الحديث عن "اليوم التالي لانتهاء حرب الابادة" على الامتين العربية والاسلامية الاستيقاظ من غفوتهم والنهوض من سباتهم العميق وتحمل مسؤولياتهم السياسية القومية والانسانية الاخلاقية والقانونية، وتبني تطبيق وتنفيذ الشرعية والقانون والمواثيق الدولية، لتحقيق شعار المظاهرات العالمية التي نادت بـ"حرية فلسطين" لاعادة التاريخ والحضارة والجغرافيا والديمغرافية الى طبيعتها على الخارطة الدولية.

"الموالاة والمعارضة" رغم التباينات بالمواقف السياسية والعملياتية الاستراتيجية والتكتيكية على الارض اليوم، وكـ"اصحاب الشان" عليهم القبول بمبدأ المشاركة السياسية وفق نظام التوافق الوطني "تشكيل حكومة وحدة وطنية" لفترة زمنية يحددها الامناء العامون للفصائل الوطنية والاسلامية بمشاركة والمستقلون لـ"تنفيذ الحورات الوطنية" بدءا من القاهرة وانتهاءا بالجزائر.

الفصائل الوطنية والاسلامية والاكادميين والمثقفين و"حزب الكنبة" مطالبون بالبدء في عقد لقاءات وحوارات وطنية شاملة لتجاوز حالة الانقسام والاشكالات الفلسطينية الداخلية في "الوطن والشتات"، من اجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه في الاوساط الشعبية، وتحديد موعد لاجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة لـ"الرئاسة والمجلس الوطني" وفق نظام التمثيل النسبي الكامل لردم وجسر الهوة وانهاء حالة الانقسام "لتعزيز وتجذير الوحدة والشراكة الوطنية الداخلية على اسس "المشاركة السياسية والميدانية وحرية الراي والراي الاخر" بعد فشل مجلس الامن من فرض وقف اطلاق النار والابادة الجماعية في قطاع غزة، وفشل الجيش الاسرائيلي تحقيق القضاء على المقاومة والسيطرة السياسية والامنية على قطاع غزة وتحرير الاسرى الاسرائيليين.

الكل الفلسطيني مطالب تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي والاعلامي الفلسطيني الموحد لخلق وتعزيز حالة الاصطفاف الشعبي في المجتمعات العربية والاسلامية والعالمية، وفضح سياسة حرب الابادة والتدمير والتكيل بحياة الفلسطينيين، وتحشيد وتهيئة الراي العام العالمي في مواجهة مخاطر وتحديات المخططات الصهيونية في فلسطين والمنطقة العربية.

طوفات الاقصى والمقاومة الفلسطينية اعادت الهوية والقضية الفلسطينية وعدالتها على المستوى العالمي في ظل غياب دور فاعل للانظمة السياسية العربية والاسلامية لتنفيذ وتطبيق للعدالة والشرعية والقانون الدولي على الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967.

الانظمة السياسية والمجتمعات العربية والاسلامية والدول الصديقة والمتظاهرون العالميين عليهم مواجهة "التهرب الامريكي الغربي لحل القضية الفلسطينية" وممارسة الضغط الشعبي على الانظمة السياسية الغربية ، بتكثيف وبذل الجهود التي تقود الى تطبيق وتنفيذ اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، لتخليص الشعب الفلسطيني المعناة المستمرة منذ سبعة عقود ونصف، ودفن التهاون الامريكي الغربي وحلم لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو "رفض اقامة الدولة الفلسطينية".