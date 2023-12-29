طوفان الأقصىى في يومها الـ85.. مجازر الاحتلال متواصله في غزة المقاومة تواصل التصدي

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ85 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

ونشرت كتائب القسام، مشاهد عن طائرة "Skylark-2"، التي تم الاستيلاء عليها، في أثناء مهمة استخبارية لها شمالي تل الزعتر، شمالي قطاع غزة.

وتواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، بحيث تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في محوري شمالي مخيم البريج وجنوبيّه، وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة عدد من الجنود بعد تفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية، وعدد من الآليات العسكرية، شمالي المخيم.

واستهدفت القسام قوة للاحتلال متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG"، موقعة أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

فيما استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عدداً من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها كذلك استهدفت مسجداً، وسط وجنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرة مسيّرة منزلاً بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامناً مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى21507 شهداء و55915 جريحاً، بينهم 187 شهيداً وإصابة 312 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما يواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع عشرات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها ال85:

3:50 | مصادر محلية: الاحتلال يشن غارات عنيفة تهز المنطقة الوسطى من القطاع

3:29 | مصادر محلية: قناصة الاحتلال استهدفت 3 مواطنين من المارة في محيط موقع الكتيبة 13 بمخيم المغازي قبل ساعات ولم تنجح عملية انتشالهم حتى اللحظة.

3:24 | الهلال الأحمر: إصابة شاب جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام روجيب شرق نابلس، ويجري نقله للمشفى.

3:16 | قوات الاحتلال تقتحم منازل المواطنين في مخيم الجلزون شمال رام الله وتعتدي عليهم بالضرب.

3:11 | قوات الاحتلال تقتحم منطقة جناتا في بيت لحم، وبلدة برطعة بجنين.

3:08 | قصف مدفعي مكثف يستهدف محيط شارع صلاح الدين والمناطق المجاورة شرقي مخيم النصيرات

3:07 | اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في محور البريج

2:32 | قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

2:23 | إصابات تصل مستشفى شهداء الاقصى وسط القطاع، جراء غارات الاحتلال المستمرة.

2:19 | الاحتلال يستهدف منزلا يعود لعائلة "العايدي" بجانب بلدية الزوايدة في الزوايدة وسط القطاع

2:17 | مصادر محلية: قوات الاحتلال تداهم منازل منفذي عملية حاجز النفق الشهداء عبد القادر القواسمي ونصر الله القواسمي وحسن قفيشة بمدينة الخليل، وتبلغهم بقرار هدم منازلهم في الأيام القادمة.

2:04 | الاحتلال يواصل القصف المدفعي والاشتباكات مستمرة وسط وشرق خانيونس

2:01 | قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة صوريف شمالا، وقرية سالم شرق نابلس، ومدينة قلقيلية

1:54 | ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: أنا أحيي حماس ومعها بنسبة 100٪ وأعتقد أن مهمتها المتمثلة في تدمير "إسرائيل" هي مهمة مبررة وأشجع حماس على الاستمرار في الضغط بذلك.

1:50 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة العبيدية شمال بيت لحم، والمنطقة الشرقية في نابلس وتداهم احد المنازل في قريه روجيب

1:06 | اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط وشرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

1:04 | قصف مدفعي عنيف شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:00 | "شو بوجعك يا اختي... يا رب تخلص الحرب" ما قالته طفلة اثناء تواجدها وشقيقتها في مستشفى بغزة بعد تعرض منزلهما للقصف بطائرات الاحتلال

12:44 | حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف وموقع حدب يارون على الحدود الجنوبية

12:31 | الاحتلال يستهدف منازل المواطنين بالرصاص الحي في بلدة عزون قضاء قلقيلية

12:22 | عدد الشهداء في غزة من جراء عدوان الاحتلال اليوم بلغ نحو 190 شهيداً

12:11 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس

12:06 | المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (106 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة

12:01 | قوات الاحتلال تنكل بشاب خلال اقتحامها بلدة يطا جنوب الخليل