القيادي أسامة حمدان: أولويتنا وقف العدوان على غزة وما تروجه "اسرائيل" بشأن التبادل من اجل تخفيف الضغط الداخلي

وطن: قال القيادي في حركة حماس اسامة حمدان، اليوم الجمعة، انه تم إبلاغ كل الوسطاء أن أولويتنا هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي.

واوضح حمدان ان الجانب الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى، لافتاً الى انه لا حديث عن تبادل كما تروج "إسرائيل" قبل وقف العدوان.

وأكد ان الأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلًا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر، و الاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي عليه.



لافتا الى ان الهدف الاساسي والعمود الفقري هو وقف كامل وشامل للعدوان على قطاع غزة، مشيرا الى ان المقاومة تملك من الأدوات والإمكانات ما يحقق لنا فرض وقف إطلاق نار.

واوضح ان الخروج من المأزق "الإسرائيلي" له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات، مشيرا الى ان الجانب الإسرائيلي يحاول الحفاظ على تماسك الحكومة بعد فشلها العسكري في الحرب .