جنوب أفريقيا ترفع دعوى ضد "إسرائيل" في لاهاي: انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وطن: أعلنت محكمة العدل الدولية، إن جنوب أفريقيا رفعت دعوى تتهم فيها "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.

وذكر موقع "والاه" العبري، إنّ جنوب أفريقيا ناشدت محكمة العدل، اليوم الجمعة، بدء إجراءات قانونية ضد "إسرائيل".

وأضاف الموقع نفسه، أنّ "العمل العسكري الإسرائيلي في غزة ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، كما ورد في بيان محكمة العدل الدولية.

وكان برلمان جنوب أفريقيا قد صوّت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لمصلحة قطع العلاقات بـ"إسرائيل" وإغلاق سفارتها في البلاد.

ومطلع الشهر الجاري، عقدت جنوب افريقيا "مؤتمر التضامن العالمي مع فلسطين" لتعزيز فكرة المواجهة الواسعة مع "إسرائيل" والدول الغربية الراعية لها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر.

وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، قد تحدثت في مقال للمحامي ويليام بوردون، الشهر الحالي، تحت عنوان "القانون الدوليّ يُدفن تحت أنقاض غزة"، عن سقوط القانون الدولي مع كل من وما سقط في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى21507 شهداء و55915 جريحاً.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتقاء 187 شهيداً وإصابة 312 آخرين من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما أفاد مدير الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، للميادين، "بوصول 45 شهيداً اليوم إلى المستشفى بينهم أطفال وأجنة ونساء حوامل".

المصدر"الميادين"