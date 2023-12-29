فيديو| "القسّام" تنشر مشاهد السيطرة على طائرة "Skylark-2"

وطن: نشرت كتائب القسام، اليوم الجمعة، مشاهد عن طائرة "Skylark-2"، التي تم الاستيلاء عليها، في أثناء مهمة استخبارية لها شمالي تل الزعتر، شمالي قطاع غزة.

وتواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، بحيث تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في محوري شمالي مخيم البريج وجنوبيّه، وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة عدد من الجنود بعد تفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية، وعدد من الآليات العسكرية، شمالي المخيم.

واستهدفت القسام قوة للاحتلال متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG"، موقعة أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وشرقي غزة، يخوض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس، كما فجّروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الشعف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنّ مقاتليها استهدفوا جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شمالي مخيم البريج، وتمت إصابتها بصورة مباشرة.

أمّا جنوبي القطاع، فدمّر مقاتلو القسام دباباتي ميركافا بقذائف "الياسين 105" في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاتليها دكّوا تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده شرقي خان يونس، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما خاضوا اشتباكات ضارية في خان يونس، أسفرت عن وقوع 8 جنود للاحتلال بين قتيل وجريح في كمينٍ محكم.

يُشار إلى أنّ الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، أكد، أمس، أنه تم استهداف أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة، مشدداً على أنّ "مقاتلينا يسطرون ملحمة فريدة عبر استخدام الوسائل المتاحة كافةً".