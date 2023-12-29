استشهاد الشاب عمرو أبو حسين .. الاحتلال يزعم تنفيذه عملية دهس خلفت 4 أصابات

وطن: أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب داخل مركبته بالقرب في واد الشاجنة جنوب الخليل بزعم تنفيذه عملية دهس، قالت وسائل اعلام عبرية ان 4 أشخاص لم تحدد ان كانوا جنودا او مستوطنين قد أصيبوا بينما استشهد المنفذ.

واعلنت وزارة الصحة انها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين برصاص الاحتلال عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب داخل مركبته، على مدخل بلدة عبدة في منطقة واد الشاجنة، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، ومنعت وصول مركبة أسعاف اليه.

وأفاد أسعاف الاحتلال بإصابة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر، أحدهم في حالة وعي متوسطة وثلاثة في حالة خفيفة، جراء دهسهم من قبل مركبة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على عدد من الصحفيين، لمنعهم من تغطية الحدث، واستولت على معداتهم الصحفية وأجهزتهم الخلوية.