تشيّيع جثمان الشهيد محمد الجندي إلى مثواه الأخير في الخليل

وطن: شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد صايل الجندي (38عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة يطا جنوبا.

واستشهد الجندي أمس الخميس، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب مدينة بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أبو الحسن القاسم في بلدة يطا، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في منطقة خلة صالح، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، علما أنه متزوج وأب لأربعة أطفال، ثم نقل بعدها الى مسجد الدعوة في البلدة، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر.

وعقب الانتهاء من الصلاة، حمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، مرددين الهتافات المنددة والغاضبة بجرائم الاحتلال، وسط حالة من الحزن، وساروا به نحو مقبرة العائلة، وتمت مواراته الثرى هناك.