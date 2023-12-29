الاحتلال يعتدي على رعاة الأغنام ويعتقل مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على رعاة الأغنام، واعتقلت مواطنين اثنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على رعاة الأغنام بقرية جنبا في مسافر يطا، وأطلقت النار تجاههم، واعتقلت الشابين محمد عيسى يونس، بعد الاعتداء عليه بالضرب، ومحمود جمال مخامرة الذي يعمل ناشطا في توثيق اعتداءات الاحتلال.

كما طارد جيش الاحتلال رعاة الأغنام بالقرب من قريتي الحلاوة والمركز بمسافر يطا، وأجبروهم على مغادرة مراعيهم.