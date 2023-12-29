الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بلدة قفين شمال طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الجمعة اربعة مواطنين بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خالد محمود عمارنة، ونهاد فتحي خصيب، وبراء فريز طعمة، ومحمد ابراهيم صالح عمارنة.

وكانت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الفجر الأولى وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وتحديدا في حارة العجولي والمنطقة الغربية وجبل آل عمارنة وجبل آل مسعد، وأجرت عمليات تفتيش داخلها بعد احتجاز اصحابها واخضاعهم للاستجواب.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة في منطقة الأحراش، وتوزعت قناصتها في مختلف مواقع البلدة، وسط اطلاقها القنابل الصوتية باتجاه المنازل.