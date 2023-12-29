عريضة شعبية تطالب الرئيس الأميركي باستخدام صلاحياته لوقف العدوان فورا

وطن: وقع آلاف النشطاء الأميركيين على عريضة إلكترونية أرسلت بشكل مباشر إلى البيت الأبيض، تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة، وفرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى "إسرائيل" التي تنفذ مجازر يومية منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.

وتشير العريضة، التي تحث الرئيس الأميركي على التدخل العاجل والفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، إلى ضرورة وقوفه إلى جانب الحق باستخدام صلاحياته لتنفيذ ذلك، وأن هذا أصبح ضرورة أخلاقية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة، وكي لا تبقى سلامة وحياة المدنيين الفلسطينيين مسألة أخلاقية انتقائية أو بيدقاً في السياسة الانتخابية.

وتشدد العريضة على أهمية تدخل الرئيس بايدن لوقف الحرب وتغيير موقفه من هذا الاعتداء، حيث قُتل أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى اليوم، وكل يوم لا يتوقف فيه إطلاق النار وحظر الأسلحة، سيُقتل المزيد من الفلسطينيين.