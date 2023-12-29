"حاخام السعودية" يظهر مسلحا بجانب وزير حرب الاحتلال

وطن: ظهر الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل هرتسوغ الذي يتردد على السعودية ويصف نفسه بأنه "حاخام الرياض"، بجانب وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.

ونشر هرتسوغ، الذي اعتاد مشاركة مقاطع مصورة توثق حياته في السعودية وقيامه بطقوس يهودية على أرض المملكة، صورة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، يظهر فيها بالزي العسكري الإسرائيلي حاملا بندقية خلال اجتماعه مع وزير حرب الاحتلال.

وتداول ناشطون صورة الحاخام اليهودي عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مطالبين بطرده من السعودية ومنع دخوله إليها مرة أخرى.

وعلق غازي على ظهور الحاخام اليهودي بزي جيش الاحتلال، قائلا: "حاخام السعودية يعقوب يسرائيل هرتسوج.. مشارك في حرب غزة. و شيوخ السلطان في العالم العربي لا يدخّرون جهدا في تجريم المقاومة و شيطنتها".

أما الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز، فقد كتب: "حاخام السعودية ( يعقوب ) الذي جلبه ابن شولوم للترويج لصهينته يلتقي بوزير مجلس الحرب الإسرائيلي غانتس".

ويعقوب هرتسوغ تردد على السعودية خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ونشر صورا توثق نشاطاته، التي كان من بينها افتتاح أول منزل حاباد في السعودية لخدمة آلاف المغتربين اليهود الذين يعيشون هناك.