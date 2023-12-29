الرئيس الكوبي: ما يجري بغزة “وصمة عار” على الإنسانية وحان الوقت لتنتهي الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين

وطن: قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إنه قد "حان الأوان لأن تنتهي الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة “إكس”، الجمعة، أرفقها بصور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

ووصف كانيل ما يجري في غزة بـ "وصمة عار على الإنسانية، وجرح كبير بالنسبة للقانون الدولي".

وكان كانيل انتقد، الثلاثاء “بشدة” العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، قائلا: "سترفع كوبا صوتها دائما من أجل فلسطين".

من جهته، شجب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في تدوينة على “اكس” ما يشهده قطاع غزة، مرفقاً منشوره بصور تظهر حجم المأساة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة يعلن بيترو تضامنه مع الشعب الفلسطيني، عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي يشير فيها إلى المأساة الإنسانية والدمار الذي يتعرض له القطاع.