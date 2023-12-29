الاحتلال يقتحم محيط مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، محيط مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت محيط مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس، وتمركزت في عدة شوارع وفي محيط المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطح العديد من البنايات على مداخله.

واندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم بين المقاومين وقوات الاحتلال، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة من عدة محاور.

يتبع..