طوفان الأقصىى في يومها الـ84.. 20 مجزرة في 24 ساعه ارتكبها الاحتلال في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ84 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية والدبابات شارعا مزدحما -أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس- مما أسفر عن استشهاد 30 مواطنا وإصابة عشرات آخرين.

وارتكب الاحتلال 20 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها اكثر من 200 شهيداً الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى اكثر من 21 ألف شهيدا و اكثر من 55 الف إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويواصل الاحتلال غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة حيث استهدف المستشفيات والمراكز الطبية واخرجها عن الخدمة ما ادى لوقوع عشرات الشهداء وعدد كبير من الاصابات كما استهدف رفح ومخيم النصيرات، فيما جباليا استهدفت بغارات كثيفة ومتفرقة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها ال84:

9:17| إذاعة جيش الاحتلال: انضمام لواء سابع للقتال في معارك خانيونس

8:56| جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب من الفرقة 14 في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

8:53| الأونروا: جنود إسرائيليون أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش

7:22| وزارة الدفاع السورية: حوالي الساعة 1:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية.

6:44| قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري في مدينة البيرة.

6:29| الاحتلال يشن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

6:24| 20 شهيدا وعشرات المفقودين إثر غارات نفذها الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

5:19| مدفعية الاحتلال تواصل إطلاق قذائفها شرق وجنوب خانيونس.

4:59| المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينيةفرانشيسكا ألبانيز: بذريعة "القضاء على حماس" قتلت إسرائيل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة... لماذا حياة الفلسطينيين لا تهم؟ - بُترت أطراف ألف طفل من دون تخدير قبل الميلاد ولا تسمح "إسرائيل" بدخول المخدر إلى غزة كما العديد من الإمدادات

4:44 | اطفال في مستشفى الاقصى مصابين جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

4:05 | المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية:

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3:47 | ارتقاء 20 شهيدا جراء الغارة التي استهدفت منزل لعائلة الهور وصيدم وجبر في النصيرات غالبيتهم من الاطفال والنساء .

3:35 | مصادر محلية: ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال المواجهات في كفر عقب شمال القدس المحتلة

3:25 | آثار قصف الاحتلال لمنزل في مخيم الشابورة وسط رفح والذي ارتقى نتيجته أكثر من 20 شهيدا

3:24 | وزارة الدفاع السورية: عدوان إسرائيلي جديد يستهدف محيط العاصمة دمشق

3:20 | اصابات جراء غارات الاحتلال المتواصلة على خانيونس

3:18 | اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

3:17 | طائرات الاحتلال تقصف منزلًا لعائلة حماد في دير البلح وسط القطاع.

2:49 | الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

2:48 | سي إن إن: اللجنة العليا للانتخابات بولاية مين الأمريكية تستبعد الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

1:25 | 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف شقة سكنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

1:25 | أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب: اجتماع الفصائل في بيروت لن يزيل الحقائق المتفق عليها

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1:04 حماس: نبارك العملية البطولية على الحاجز العسكري المسمى "مزموريا" جنوبي القدس المحتلة والتي تؤكد أن شعبنا ماض في مقاومة الاحتلال

-عملية القدس جاءت كرد طبيعي على المجازر والجرائم النازية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وفي عموم فلسطين

- ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى المزيد من العمليات والاشتباك مع الاحتلال

12:48 | اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي متواصل قرب صالة النخيل بشارع ابو عاصي جنوب مخيم البريج بالقرب من شارع صلاح الدين

12:34 | قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

12:16 | الهلال الأحمر: 4 إصابات برصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام بلدة بيت ريما في رام الله

12:14 | قوات الاحتلال تقصف عدة مناطق شرق مدينة خانيونس

12:13 | تراجع مروحية للاحتلال كانت تستعد لإجلاء جرحى الجيش بعد تعرضها لاستهداف في قطاع غزة

12:11 | الاحتلال يقصف من الزوارق الحربية مناطق غرب دير البلح وسط قطاع غزة

12:07 | 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله

12:05 | طائرة استطلاع للاحتلال تصور احد المقاومين بعد ان اصيب بشظايا صاروخيةفي خانيونس

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