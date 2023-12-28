استشهاد المنفذ.. إصابة جنديين في عملية طعن قرب بيت لحم

وطن: استشهد شاب برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن ادت لاصابة جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرب مدينة بيت لحم .

وقالت مصادر محلية ان منفذ عملية الطعن على حاجز مزموريا، وهو الشهيد أحمد عليان، لاعب كرة قدم وابن عم الشهيد بهاء عليان من جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن جيش الاحتلال "أطلق النار تجاه منفذ عملية الطعن على حاجز مزموريا شرق بيت لحم، بعد إصابته اثنين من الجنود بجراح متوسطة".