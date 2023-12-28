أبو عبيدة: معركة "طوفان الأقصى" وضعت "إسرائيل" على طريق الزوال ولا تبادل إلا بوقف الحرب على غزة

وطن: قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة صوتية له اليوم الخميس، إن معركة "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على طريق الزوال.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام "بعد 83 يوما من بداية معركة "طوفان الأقصى" التي وضعت إسرائيل على حافة الزوال، فإن أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة".

وتابع أبو عبيدة "يا أمتنا ويا أحرار العالم إننا نقاتل منذ عقود وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى" من أجل شعبنا وانتصارا له، ولمقدساته".

وأكد أبو عبيدة بأنه "لا صفقات تبادل للأسرى قبل وقف العدوان على شعبنا".

وشدد على أن أولويتهم وقف العدوان على المدنيين الأبرياء ولا تتقدم على ذلك أي أولوية.

وتابع قائلا "لنا للعالم إننا شعب يطلب الحق والحرية، ومن أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومقاتلينا في الميدان، وشعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس".

وأفاد في كلمته بأنهم واصلوا الإعداد والقتال لأنهم يعلمون أن الحقوق لا تنتزع إلا انتزاعا، مشيرا إلى أن الاحتلال المتغتطرس لا قبل له بشعبنا الطالب للحق.

وأوضح أبو عبيدة أن هذا العالم الرسمي متوزع بين مجرم ظالم ومتخاذل عاجز.

وذكر في السياق إلى أنهم نفذوا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر بآليات الاحتلال وجنوده، واستهدفوا 3 مروحيات له.

وصرح بأن "كتائب القسام" وبعد 83 يوما من المعركة استهدفت 825 الية لجيش الاحتلال.