انفجار القرم في أوكرانيا دمر أكثر من 10 خزانات نفط

وطن: صرح مسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا.

ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي"، بحسب تعبيره، بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.

بطائرتان مسيرتان

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحاكم الذي عينته روسيا في سيفاستوبول أنه تم اليوم إخماد حريق شب في خزان وقود نتج فيما يبدو عن هجوم بطائرة مسيرة في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تليغرام إنه "تم إخماد نيران على مساحة ألف متر مربع"، وفق رويترز.

كما أضاف أنه لا توجد إصابات، مردفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخزان تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين.

هجمات متكررة

بدوره كتب حاكم القرم الذي عينته روسيا، سيرغي أكسيونوف، على تليغرام، أن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت اليوم طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم، مؤكداً أنه "لا يوجد ضحايا أو تلفيات".

فيما قال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية إنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن بلاده مسؤولة عن حريق اليوم.

يذكر أن سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، تعرضت لهجمات جوية متكررة منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022. ويتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.