الأهلي المصري يقصي الرجاء المغربي ويصطدم بالترجي التونسي في المربع الذهبي

وطن: تأهل فريق الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد عودته متعادلاً 0-0 من أرض منافسه الرجاء المغربي في إياب ربع النهائي .

ونجح الفريق المصري في حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة .

وضرب الأهلي المصري موعدا في دور نصف نهائي البطولة القارية مع فريق الترجي التونسي، الذي ضمن بدوره تأهله إلى هذا الدور على حساب فريق شبيبة القبائل الجزائري، رغم التعادل معه (1-1)، مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي برادس، في إياب ربع نهائي البطولة، مستفيدا من فوزه خارج الأرض الأسبوع الماضي في الجزائر (1-0).