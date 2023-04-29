مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية في مسافر يطا

وطن: أتلف مستوطنون، اليوم السبت، محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن مستوطنين أتلفوا محاصيل زراعية من القمح والشعير والبرسيم والكرسنة لعائلة الزويدين في منطقة الشومرة شمال شرق المسافر، إثر إطلاقهم للماشية في حقول المواطنين.

وأكد الناشط حسن بسايطة من قرية إم الدرج في وقت سابق لـ"وطن" أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة رعاة من القرية أثناء محاولتهم حماية أراضيهم وماشيتهم من المستوطنين، قرب البؤرة الاستيطانية الجديدة القريبة من القرية، مشيراً إلى أن مساحة الأرض المزروعة هناك 300 دونماً.