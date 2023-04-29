نهب وسرقة موقع أثري جديد في سبسطية

وطن: حمل رئيس بلدية سبسطية محمد عازم دولة الاحتلال، مسؤولية سرقة ونهب المقتينات الأثرية من قرية سبسطية. موضحا أن لصوصا سرقوا موقعا أثريا في منطقة سكة الحديد العثمانية، وهو موقع أثري تم اكتشافة حديثا، مبينا أن اللصوص دخلوا الموقع منتصف الليلة الماضية.

وقال عازم لوكالة وطن إن سلسلة من الاستهدافات للمواقع الأثرية في القرية تقوم بها أذرع دولة الاحتلال؛ بما فيهم ضابط الادارة المدنية وضابط الآثار، سواء عن طريق مصادرتها بطريقة مباشرة أو من خلال لصوص الآثار. مؤكدا أن كل القطع الأثرية تنتقل عن طريق تجار من دولة الاحتلال للمتاحف "الاسرائيلية".

وأشار عزام إلى أنه لا يُعرَف قيمة المقنيات المادية وتاريخها وعددها، مشددا على أن القطع تستحوذ عليها دولة الاحتلال في نهاية المطاف. وأن سرقة ونهب الآثار أصبح أمرا مهددا لقرية سبسطية ولتاريخها.

وعن الحلول لمواجهة هذه الاعتداءات قال عزام إن البلدية قامت بمخاطبة الشرطة؛ من أجل ملاحقة العابثين في سوق الآثار، وكذلك اليونسكو للضغط على دولة الاحتلال واسترداد المقتنيات.

