عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وخطة "اضعاف القضاء"

وطن: تجددت مساء اليوم السبت، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء في تل أبيب وعشرات المواقع والمفارق الرئيسة، وذلك للأسبوع السابع عشر على التوالي.

وأعلن منظمو هذه التظاهرات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، على أن يكون الخميس القادم "يوم شلل" في "اسرائيل".

ونُظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" بتل أبيب، فيما تظاهر الآلاف في حيفا ومفرق "كركور" ونهاريا وكفار سابا، ورحوفوت وهرتسليا ورعنانا والقدس واماكن اخرى.

وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة كفار سابا، وزير القضاء الاسرائيلي، يارليف ليفين، قائلا إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا"، معتبرا أنه "فقد مصداقية قضاة المحكمة العليا".

وأغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات.

(المصدر- عرب 48)