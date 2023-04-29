اشتية يدعو للضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة

وطن: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ترشحا وانتخابا.

وثمن اشتية خلال استقباله وفدا من الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي حملات المناصرة لقضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة معتبرا ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تقوم بشن حروب على الجغرافيا والديموغرافيا والمال والرواية الفلسطينية ،حيث تهدف باحتلالها للسيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، لا سيما القتل والاعتقال اليومي، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والسيطرة على غالبية مصادرنا المائية وسرقتها، إضافة الى وضع القيود أمام حرية حركة الأفراد والبضائع"

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل من أجل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.