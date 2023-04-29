الاحتلال يعتقل أربعة رعاة في مسافر يطا وينقلهم لجهة مجهولة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، عصر اليوم السبت، أربعة من رعاة الأغنام في قرية إم الدرج شمال شرق مسافر يطا جنوبي الخليل.

وقال حسن بسايطة من القرية لـ"وطن" إن الاحتلال اعتقل كل من أكرم طعيمات وشقيقه علي، وعودة الله طعيمات وعودة طيعمات، وتتراوح أعمارهم بين (19-25 عاماً) عقب منع مستوطن لهم مع رعاة آخرين، الرعي في أراضيهم بمنطقة "الشومرة" قرب مستوطنة "كرمئيل" وبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، ونقلهم لجهة مجهولة.

وأضاف بسايطة أن اعتداء أحد المستوطنين المسلحين يستمر بشكل شبه يومي على الرعاة، الذين يقصدون أراضيهم المزروعة (حوالي 300 دونم)، عقب إقامته البؤرة الاستيطانية منذ حوالي ستة أشهر، وحصل اليوم أنه اعتدى هو وخمس مستوطنين مسلحين آخرين على قرابة (50 راعٍ) بإلقاء الحجارة وبالضرب بالأيدي والأرجل والتهديد بالسلاح.

وأكد بسايطة أن اعتداء المستوطنين تم تحت أعين قوات الاحتلال التي اعتقلت الرعاة.