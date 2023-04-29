جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

وطن: كرّم نادي الأسير الفلسطيني وفصائل العمل الوطني، اليوم السبت، الأسيرين المحررين أشرف حسني محمد علاونة ويوسف حسن يوسف خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، اللذين أفرج عنهما يوم الخميس الماضي بعد أن أمضيا 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحضر التكريم، منسق فصائل العمل الوطني، رئيس نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومنسق لجنة أهالي الأسرى علي أبو خضر

وقال ابو دياك إن تكريم الأسيرين علاونة وخليلية يأتي في إطار الاهتمام والتقدير المعنوي والشكر والثناء للأسرى المحررين على ما قدموه للوطن ولابنائه، المخلصين على مدار سنين الأسر في سجون الاحتلال.

وشدد أبو دياك على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة الفلسطينية ولجميع أبناء الشعب الفلسطيني حتى تبييض السجون.

من ناحيتهما، ثمن الأسيران علاونة وخليلية هذه اللفتة الوطنية لنادي الأسير، ودوره المستمر في متابعة هموم ومعاناة وقضايا الأسرى وذويهم.

وفي نهاية الزيارة، منح الوفد درع الحرية للأسيرين علاونة وخليلية، متمنين الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.