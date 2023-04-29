تظاهرة إلكترونية دولية في غزة إسناداً للأسير عدنان

وطن: أطلقت الحملة الدولية لمناصرة الشيخ الأسير خضر عدنان في قطاع غزة، اليوم السبت، تظاهرة إلكترونية دولية لدعم الأسير عدنان، تزامناً مع استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي.

وتجمّع بالحملة التي تم تنظيمها في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة مئات النشطاء، وغرّدوا على وسمي الحملة الإلكترونية #شيخ الكرامة #الحرية لخضر_عدنان.

ودعا منسق الفعالية محمد محارب أبناء الشعب الفلسطيني والدول العربية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأوسع مشاركة بالحملة، عبر التغريدات المختلفة لمناصرة للأسير عدنان؛ والضغط نحو إطلاق سراحه.