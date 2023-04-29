تراجع أسعار النفط

وطن: سجلت أسعار النفط تراجعًا، اليوم السبت، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع، أمس الجمعة، بأكثر من 0.2%، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فقد انخفض إنتاج الخام الأمريكي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر.

وارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وسجل خام برنت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا بنحو 0.3%، كما تراجع في الأسبوع السابق بنحو 0.5%.

وانخفض برنت للشهر الرابع، وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.