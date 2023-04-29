المجلس الأعلى للإبداع يمثل فلسطين بالفيدرالية الدولية لجمعيات المخترعين

وطن: انتخبت الجمعية العمومية للفيدرالية الدولية لجمعيات المخترعين IFIA، فلسطين عضواً في لجنتها التنفيذية (مجلس الإدارة) لدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٥ ممثلة بالبروفيسور كريم طهبوب، ممثلا عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز، خلال اجتماعها السنوي في جنيف يوم امس الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠٢٣.

وتضم الفيدرالية التي تأسست عام ١٩٦٨، أعضاء من ٩٥ دولة، وكان قد انضم المجلس الأعلى للإبداع والتميز كعضو مشارك في عام ٢٠١٤ ومن ثم كعضو كامل العضوية عام ٢٠١٦.

وأثناء الاجتماع قدم الدكتور طهبوب عرضا عن أحوال الإبداع والاختراعات في فلسطين، وما يقدمه المجلس الأعلى من نشاطات وخطط مستقبلية.

يذكر أن اجتماع الجمعية الفدرالية تزامن مع تنظيم معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته الثامنة والأربعين و بمشاركة ٤٠ دولة، حيث عرض أكثر من ١٠٠٠ اختراعاً من بينها تطوير صناعة السيارات الكهربائية وذاتية القيادة وتكنولوجيا الفضاء.