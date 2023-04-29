جماهير غفيرة تشييع الفتى الشهيد مصطفى صباح في بيت لحم وتقوع

وطن: شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى مصطفى عامر صباح (16 عاما)، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وانطلق موكب تشييع الشهيد صباح من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس- الخليل، ومنه عبر شارع المهد، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في تقوع، حيث ألقيت على جثمانه نظرة الوداع الأخيرة قبل ان يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في مراسم تشييع الفتى صباح عبارات منددة بجرائم الاحتلال ومؤكدة على مواصلة مقاومته.

وكان الفتى مصطفى صباح استشهد أمس جراء اصابته بعيار ناري حي في صدره، اطلقه عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي لبلدة تقوع.