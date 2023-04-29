مستوطنون يعتدون على شقيقين في دير جرير شرق رام الله ويستولون على سيارتهما

وطن: اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، بالضرب على الشقيقين باسل أبو حرزان، وشقيقه ووائل أبو حرزان، من بلدة دير جرير شرق رام الله،اثناء عملهما في ارضهما واستولوا على سيارتهما.

وأفاد رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان، بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن باسل أبو حرزان، وشقيقه وائل أثناء قيامهما بحراثة أرضهما في منطقة "الشرفا" شرق البلدة، ما أدى لإصابتهما برضوض، قبل أن يستولوا على مركبتهما الخاصة.

وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص في الهواء خلال هذا الاعتداء بهدف تخويف المتواجدين في المكان، مشيرا الى أن اعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم تأتي في إطار سعيهم للاستيلاء على الأراضي في تلك المنطقة وتحويلها إلى مراعٍ لمواشي المستوطنين.

وكان عدد من المستوطنين اعتدوا، امس الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، أثناء عملهم في دير جرير، واستولوا على جهاز مساحة منهم، وحطموا مركبتهم الخاصة.

(المصدر- وفا)