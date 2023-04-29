جامعة دار الكلمة تنظم ندوة حول الثقافة والحركة الأسيرة

وطن: نظمت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، ندوة ثقافية بعنوان "الثقافة والفنون ونبض الحركة الأسيرة"، حضرها اعضاء من الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعة وحشد من المهتمين والمختصين من مؤسسات مختلفة.

وتحدث وليد حبّاس الباحث في المركز الفلسطيني للشؤون الاسرائيلية/ مدار حول الإرادة والملكة الإبداعية والواقع الحزين "ما بين تشاؤم الواقع وتفاؤل الإرادة"، قائلاً: "نستحضر من تاريخ الاسرى السياسيين في كل العالم وبالتحديد تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بالاطار الزمني الطويل وعبر الجغرافيا الحركة الأسيرة الفلسطينية التي أبدعت على مدار العقود الماضية في تحدي مختلف أساليب القمع الاستعماري من خلال إرادة الإبداع والحرية ".

وتطرق الباحث شادي الشرفا المختص بالشؤون الاسرائيلية الى موضوع التعليم كأحد وسائل تحدي سياسة الضبط والرقابة داخل السجون، حيث تحدث حول مفهوم منظومة الضبط والرقابة والعقاب وتاريخها، وفكرة الضبط والرقابة خارج السجون من خلال نظام الرقابة على الهواتف والحواجز، والحركة الاسيرة وبداية تنظيم نفسها، واهتمام الحركة الأسيرة بالتعليم الأكاديمي ومنع الاحتلال الاسرى في اكمال تعليمهم، مشيرا الى الجامعات التي تمنح درجتي الماجستير والبكالوريوس للاسرى، وفكرة هندسة الوعي الفلسطيني وتحدي منظومة الضبط والرقابة وفشلها.

واشار الفنان المسرحي حسام أبو عيشة الى تجربته داخل السجون، والجو الذي استطاع ان يخلقه خلال وجوده في السجون الاسرائيلية من خلال انتاج ثلاث مسرحيات في السجون، المسرحية الأولى كانت بعنوان عائد الى حيفا، والثانية بعنوان "سبارتاكوس"، أما الثالثة قكانت بعنوان "سافوي"، حيث تم تنظيم جولات للعروض المسرحية داخل غرف السجن، وذكر أن تعبير الأسير عن نفسه داخل السجون من خلال الشعر أو المسرح من الأمور المهمة للأسير، كما وتطرق الى موضوع انتظار زوجته له وهو داخل السجون و240 رسالة تبادلها خلال ذلك، لافتا الى انه تم انتاج مسرحية حول الرسائل بعنوان "عرق النعنع".

وتحدث بلال عودة الأخصائي في مجال الصحة النفسية حول الصورة لدى الأسرى الفلسطينيين، قائلا: "كل أسير دخل المعتقل له قصة واهل وأطفال ومسيرة تعليمية، وأكثر موضوع كان مؤثرا في السجن هو الصورة، ان كانت صورة قانوية او غير قانونية، فالتحضير لالتقاط صورة وموعد التقاطها في السجن يعتبر انجازا، والأفكار التي كانت تدور في عقول الاسرى ان كانت صورة فردية او جماعية والالوان المسموح لبسها في السجن من اجل التقاط الصورة، وأهمية الصورة في السجون من اجل نقلها الى الأهل، وانتظار الحصول على الصورة والجانب الانساني الذي يكسر حاجز العزلة.

ونوه الدكتور إيهاب بسيسو نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية إلى موضوع ابداع الحركة الاسيرة، الذي يعتبر من المواضيع التي تمس الأدب الفلسطيني بكل اشكاله، وقال : "نرى كل تجربة شخصية مشروعا لعمل فني، وهذه الندوة مدخل للتفكير في تطوير العديد من المشاريع الإبداعية القائمة على تجربة الحركة الأسيرة، بما يشمل اليوميات والسير الذاتية والروايات التي كتبت في داخل السجن، والروايات التي كتبت بعد مرحلة الإعتقال أي بعد التحرر، إضافة إلى ما تم كتابته عن الاعتقال السياسي سواء من الأدباء أو أيضاً من أصحاب التجربة أو من ذوي الاسرى."

هذا وأدارت الندوة منار ادريسي، عميد شؤون الطلبة في جامعة دار الكلمة، وقد اختتمت الندوة بنقاش بين المتحدثين والحضور حول تعزيز مفهوم الحاضنة الشعبية لإبداع الأسرى والأسيرات، والاهتمام بدعم ابداع الحركة الأسيرة بما يشمل مختلف أنواع الفنون، وتعزيز آفاق التعليم الأكاديمي والنظام التعليمي للأسرى.