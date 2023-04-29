الإضراب الشامل يعمّ بيت لحم حداداً على روح الشهيد مصطفى صباح

وطن: عم الاضراب الشامل، صباح اليوم السبت، مدينة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد مصطفى صباح والذي ارتقى امس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم قد أعلنت عن إضراب في كافة المحافظة، اليوم السبت، حدادا على روح الشهيد مصطفى عامر صباح من بلدة تقوع.

وأفادت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان صدر عنها، أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات وكافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الطبية، حتى الساعة الثالثه عصرا.