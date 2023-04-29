مقتل شاب في جريمة جديدة قرب الطيبة بالداخل

وطن: قتل الشاب مهدي حريري (19 عامًا) وأصيب آخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق فجر اليوم الجمعة بالقرب من مدينة الطيبة في اراضي 48.

وذكر بيان لشرطة الاحتلال أن خلفية الجريمة "جنائية على الأرجح".

وعلم أن الشاب أصيب بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج من قبل طواقم إسعاف نجمة داود الحمراء التي وصفت إصابته بالحرجة، لتقر وفاته لاحقا.

والمصاب الآخر في العشرينات من عمره.

وفي التفاصيل، فإن إطلاق النار وقع من مركبة عابرة بسلاح أوتوماتيكي، ومن ثم لاذت بالفرار.

وبلغ عدد قتلى الجرائم في المجتمع العربي 54 قتيلا في أعقاب جريمة القتل الليلة، فيما تبيّن أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات االفلسطينية في الداخل جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

(المصدر- عرب 48)