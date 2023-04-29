منخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم

وطن: كتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم السبت، لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار

خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الاحد، يكون الجو غائمًا جزئياً باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتميل الاجواء الى الاستقرار ليلا ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.