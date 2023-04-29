بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

وطن: بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتبارا من منتصف الليلة، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن، عن موعد العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين.

وقال إن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 إبريل وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

وتعمل فلسطين بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين، ويبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع للتوقيت الشتوي في بداية موسم الخريف.