انتحار ثلاثة جنود في جيش الاحتلال خلال شهر

وطن: أقدم ثلاثة جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانتحار خلال الشهر الأخير، من بينهم اثنان انتحرا خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الجمعة.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها "كان 11"، فإن مجندة انتحرت الخميس، في حين انتحر جندي مطلع الأسبوع الجاري؛ لأسباب غير معروفة، وكان جندي قد انتحر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال أصدر تعليمات باستثمار المزيد من الموارد وإعداد الخطط للحد من حوادث الانتحار في صفوف الجيش.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال عادة ما يتجنب نشر المعطيات التي تتعلق بعدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال تأدية الخدمة العسكرية.

وذكرت أن مسؤولين في الجيش، يعتبرون أن نشر مثل هذه المعطيات من شأنها أن تشجع جنود على الإقدام على الانتحار إذا ما رصدوا تصاعد عمليات الانتحار في صفوف الجيش.

وكان هليفي قد تطرق لـ"ضحايا الانتحار" في صفوف جيش الاحتلال ، وذلك لأول مرة يتم فيها ذكر المنتحرين في صفوف الجيش رسميا، خلال كلمة له في مراسم إحياء ذكرى قتلى حروب الاحتلال.

وأقدم 14 جنديا من ديش الاحتلال على الانتحار خلال عام 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، في حصيلة هي الأعلى منذ 5 سنوات، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وخلال العام 2021 أقدم 11 جنديا على الانتحار، فيما سجلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بصفوف الجيش الإسرائيلي عام 2011، الذي انتحر خلاله 21 جنديا.

ويستدل من المعطيات، أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار.