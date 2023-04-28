غوارديولا: سباق الدوري لم يحسم

وطن: بات مانشستر سيتي على أعتاب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حال فوزه على فولهام الأحد متخطياً آرسنال، لكن المدرب بيب غوارديولا لا يعتبر ذلك من المسلمات رغم أن فريقه هو المرشح للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويحل السيتي ضيفاً على فولهام بعدما فاز تسع مرات في آخر عشر مباريات بالدوري، كان آخرها الانتصار 4-1 على آرسنال المتصدر الأربعاء. وإذا فاز على فولهام، فإن "السيتزن" سيتصدر المسابقة متخطياً آرسنال بفارق نقطة واحدة وتتبقى له مباراة واحدة.

وقال المدرب الإسباني إن سباق اللقب لم يحسم بعد وإن على فريقه ألا يأمن جانب فولهام عاشر الترتيب.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين اليوم الجمعة: "يقول الناس إن السباق قد حسم، لم يحسم ولم ينته. لا تزال أمامنا سبع مباريات، يجب علينا أن نقدم أداءنا المعهود. الآن نواجه فولهام على ملعبه وهو فريق رائع".

وواصل "نحن في مرحلة يقاتل فيها الجميع لتحقيق هدف. يمتلك فولهام ملعباً مميزاً وفريقاً منظماً. لن نعتبر أي شيء من المسلمات. نحن سعداء بآخر مباراة والأداء لكن هذا كل ما في الأمر. لم يحسم السباق".